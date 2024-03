Caminhão perde freio, desce rua e bate em poste de iluminação na Avenida São Jerônimo, em Americana

Motorista subia a via quando perdeu o freio, não conseguiu segurar o caminhão e desceu na contramão até parar no poste

Poste sofreu danos estruturais e deve ser trocado ainda hoje - Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Um caminhão carregado, que estava subindo a Avenida São Jerônimo, em Americana, perdeu o freio, desceu e acabou batendo em um poste de iluminação, perto do número 740. O acidente aconteceu por volta de 8h30 desta terça-feira (5) e ninguém se feriu.

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), o motorista carregou o caminhão em Santa Catarina e estava em Americana para descarregar, no entanto, por volta de 8h30, ao subir a Avenida São Jerônimo, o veículo ficou sem freio e o condutor não conseguiu segurar o caminhão, que desceu e colidiu com um poste de iluminação.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Guardas informaram que houve lentidão no trânsito até a Avenida Rafael Vitta, entretanto, por volta de 9h30, o tráfego já fluía dentro da normalidade.

Por conta da colisão, comércios próximos ficaram sem energia. Funcionários da CPFL estiveram no local e afirmaram aos empresários que a energia seria reestabelecida em breve e que o poste de iluminação, que teve danos estruturais, seria trocado no período da tarde.