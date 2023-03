Caminhão invade estádio do Rio Branco e deixa dois feridos em Americana

Motorista perdeu o controle do veículo, invadiu o estádio e bateu contra outro caminhão que estava estacionado - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta quinta-feira (30) no estádio Décio Vitta, em Americana. Uma passageira do caminhão ficou gravemente ferida e precisou ser resgatada pelo Helicóptero Águia da Polícia Militar.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o caminhão estava descendo a rua Wadi Bufara, quando o motorista perdeu o controle do veículo, invadiu o estádio do Rio Branco e só parou após bater contra um outro caminhão que estava estacionado no local.

Uma mulher que estava no banco do passageiro caiu do veículo, ainda na rua Wadi Bufara, na esquina com a rua Vitório Furlan, e foi atropelada pelo caminhão antes dele entrar no estádio. O Helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para fazer o resgate dela, que ficou gravemente ferida, e precisou pousar no estádio para socorrê-la ao Hospital da Unicamp.

Já o motorista do veículo ficou preso entre ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Motorista invadiu o estádio do Rio Branco após perdeu o controle do veículo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

Caminhão só parou após bater em outro veículo que estava estacionado no estádio – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

Passageira ficou em estado grave e precisou ser socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

O casal é de Itapetininga e veio para Americana a trabalho. À polícia o motorista disse que o caminhão basculou enquanto dirigia e por isso perdeu o controle.

A Guarda Municipal e a Polícia Científica também estiveram no local.