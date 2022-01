Caminhão fica preso em buraco na Rua Gonçalves Dias, em Americana

Um caminhão ficou preso em um buraco na Rua Gonçalves Dias, na altura do número 225, na Vila Medon, em Americana, na tarde desta quarta-feira (26). Segundo testemunhas, um reparo já havia sido feito pela prefeitura no local, mas não resistiu.

O motorista Álvaro Furlan, de 37 anos, manobrava o caminhão para fazer uma entrega na rua em questão e sentiu o veículo caindo no buraco. “No olho nu a gente não vê, não tem uma placa, não tem nada”, comentou.

Caminhão ficou preso em cratera na Rua Gonçalves Dias

Quando percebeu que o caminhão tinha ficado preso no buraco, Álvaro inicialmente pensou que era uma boca de lobo, mas, na verdade, uma cratera se abriu ao lado da sarjeta e estava oca, com cerca de dois metros de profundidade. Preso no local, o veículo estava ocupando metade da rua, dificultando a passagem dos carros.

“Quando eu vi que [o caminhão] começou a deitar, eu pulei fora. Percebi que o negócio era mais sério. Olhei para lá, tudo fundo, e pensei ‘vai começar a descer tudo’”, contou o motorista.

De acordo com uma testemunha que estava no local, uma moradora da vizinhança já havia aberto um pedido junto à prefeitura para que fosse feito o reparo, mas o serviço realizado não resolveu o problema e o buraco voltou a surgir.

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Americana informou que “a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) irá ao local para verificar o relato feito e identificar a responsabilidade e o que será necessário”.