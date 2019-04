Caminhão fica preso em buraco na Avenida Cillos

Foto: Divulgação

Um caminhão da Coca-Cola caiu em buraco na manhã desta segunda-feira (29) na Avenida Cillos, em Americana. No dia anterior o local tinha recebido uma intervenção do DAE (Departamento de Água e Esgoto), mas a equipe responsável por fechar o buraco só iria ao local nessa segunda. O problema ocorreu por causa da chuva de domingo, diz a prefeitura.

O comerciante Carlos Alberto Abad, 60, disse que o acidente aconteceu às 8h20. O caminhão ainda teria tentado desviar após perceber o problema, mas não conseguiu.

“Fizeram um serviço de reparo de vazamento, mas não tinha pedra nenhuma, nem colocaram piche. O caminhão da Coca passou e deu uma afundada. Foi tentar desviar, mas acabou caindo o pneu traseiro”, comentou Abad.

Em nota, a Prefeitura de Americana confirmou que o DAE realizou um serviço no local no dia anterior, e que já estava programado para outra equipe cobrir o buraco com asfalto nessa segunda, já que o serviço é realizado por equipes diferentes.

“Já estava programada a equipe ir hoje no primeiro horário fazer este serviço, no entanto, o problema ocorreu em razão das chuvas do domingo”, traz a nota. Foto: Divulgação

O caminhão foi retirado do local e o buraco foi tapado.