Caminhão enrosca no viaduto Amadeu Elias, em Americana

Devido à batida, o baú do caminhão ficou danificado; acidente não comprometeu o trânsito no local

Um caminhão baú carregado com alimentos ficou enroscado no Viaduto Amadeu Elias, na Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro de Americana, por volta das 17h desta terça-feira. Ninguém ficou ferido.

Viaduto Amadeu Elias tem placa informando a altura máxima de veículos para passagem – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Devido ao impacto, o baú de metal do caminhão ficou amassado. O viaduto conta com placa de sinalização informando que a altura para passagem de veículos é de 3,70 m. O acidente não comprometeu o trânsito.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A prefeitura informou que a Gama (Guarda Municipal de Americana) e a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) não foram acionadas para registro da ocorrência.