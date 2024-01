Caminhão derruba postes e danifica telhado de casa no Morada do Sol em Americana

Os fios também se enroscaram em um caminhão de mudança que estava no local; fornecimento de energia não foi prejudicado

Caminhão enroscou na fiação e derrubou dois postes

Um caminhão de uma empresa que presta serviço para os Correios derrubou dois postes de energia após enroscar na fiação no bairro Morada do Sol, em Americana, na manhã desta quinta-feira (18). Uma casa teve o telhado danificado. Ninguém se feriu.

O caso aconteceu por volta das 11h, no cruzamento entre as ruas Pedro Pinesi e Antônio das Neves Grilo. O trecho está interditado pela Gama (Guarda Municipal de Americana), com acesso permitido apenas para moradores locais.

A queda dos postes impactou na fiação elétrica de uma residência, que teve o telhado danificado. Os fios também se enroscaram em um caminhão de mudança que estava no local.

Apesar do acidente, o fornecimento de energia elétrica não foi prejudicado.

A cabeleireira Edileusa Alves dos Santos disse que estava dentro de casa quando ouviu o estouro. “Quando sai no portão vi o poste pegando fogo. Consegui só colocar minha moto que estava na garagem para dentro de casa. Tudo indica que o motorista não parou quando se enroscou nos cabos e continuou descendo a rua derrubado mais fios e os postes. Só parou quando ficou enroscado nos fios”, diz.

Ela disse que teve o telhado da casa quebrado e o postinho de energia da casa também foi derrubado. “Ao lado da minha casa tinha um outro caminhão de mudança que estava saindo, quando os cabos também cairam em cima do veículo dele e acabou evitando que outros fios fossem derrubados.

O condutor do caminhão de mudança, que preferiu ter a identidade preservada, diz que tudo ocorreu muito rápido. “Já estava saindo quando vi os fios caindo e desci rapidamente do meu caminhão, pois fiquei com medo de levar um choque”, desabafa.

Telhado de residência no Morada do Sol também foi danificado

O motorista que teria causado o acidente foi procurado pela reportagem, mas não quis se manifestar sobre o ocorrido. Alegou apenas que trabalhava para uma empresa que presta serviço aos Correios e que não poderia falar sobre o assunto.

Até por volta das 13h, os dois caminhões continuavam no local, e a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) ainda era aguarda para a realização dos trabalhos necessários.

A CPFL e os Correios foram procurados sobre o ocorrido, mas não se manifestaram até a publicação desta matéria.