Caminhão de lixo tomba e deixa dois coletores feridos em Americana

Um caminhão de lixo tombou ao fazer uma conversão da Avenida São Jerônimo para a rua Topázios, na região do bairro Bela Vista, em Americana, no começo da tarde desta sexta-feira (18). Dois coletores, da empresa MB Engenharia, precisaram ser socorridos ao Hospital São Lucas. O motorista do caminhão teve escoriações leves e passa bem.

Caminhão tombado atingiu carro estacionado e a fiação do trecho – Foto: Gabriel Pitor / LIBERAL

A Avenida São Jerônimo precisou ser interditada para o trânsito nos dois sentidos, assim como a Rua dos Topázios, por cerca de uma hora. A liberação aconteceu às 13h50. Houve desvios pela Avenida América, Rua das Esmeraldas, Rua da Boa Vontade e Avenida Rafael Vitta durante o período. Corpo de Bombeiros, Gama (Guarda Municipal de Americana) e CPFL foram acionados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O motorista relatou, em conversa com o Corpo de Bombeiros, que ao fazer a conversão o freio não funcionou e, por conta da velocidade, tombou. A rede elétrica do trecho foi danificada, assim como uma Honda HRV prata, estacionada na Rua dos Topázios. Há queixas de falta de energia em imóveis na região.

Acidente causou danos na rede elétrica – Foto: Gabriel Pitor / LIBERAL

A pedido da MB Engenharia, o motorista não conversou com a reportagem. A empresa indicou que emitirá uma nota sobre o acidente no período da tarde.

O LIBERAL apurou que o caminhão tem capacidade para transportar até 7 toneladas de lixo, mas, como ainda estava trabalhando no recolhimento de resíduos do setor, carregava em média de 3 a 4 toneladas no momento do acidente.