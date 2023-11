Caminhão de lixo capota em cruzamento da Avenida Europa; motorista fica ferido

Acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira; motorista disse que tentou evitar colisão com outro caminhão que furou pare

Caminhão de lixo tombou no cruzamento entre a Avenida Europa e a Rua Albânia, em Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um caminhão carregado com lixo capotou no cruzamento entre a Avenida Europa e a Rua Albânia, na Vila Santa Maria, em Americana, no início da tarde desta segunda-feira (27). O motorista do veículo ficou ferido, sem gravidade.

O acidente ocorreu perto de 12h20. Segundo o LIBERAL apurou no local, um caminhão de lixo descia a Avenida Europa, vindo da Avenida São Paulo, sentido à Avenida São Jerônimo. No cruzamento da Rua Albânia, outro caminhão teria cruzado a Avenida Europa sem respeitar a sinalização de pare.

Para evitar a batida, o motorista do caminhão de lixo freou e jogou o veículo para a direita. Ele entrou na Rua Albânia, mas o freio não aguentou e o caminhão capotou.

O motorista do caminhão de lixo teve um ferimento na coxa, sem gravidade.

O veículo onde ele estava, que capotou, integra o serviço municipal de coleta de lixo de Santa Bárbara d’Oeste e seguia rumo ao aterro de Americana, para descarga.

Já o caminhão que teria causado o acidente não parou para prestar socorro.