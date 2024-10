Caminhão com carga fora do tamanho permitido fica enroscado em viaduto na Anhanguera, em Americana

Caminhão ficou preso em viaduto na Anhanguera - Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Um caminhão que transportava uma máquina de fraldas em um caixa de madeira ficou enroscado no viaduto no quilômetro 120 da Rodovia Anhanguera (SP-330), próximo ao acesso à Praia Azul, em Americana, por volta das 16h desta sexta-feira (4).

Segundo CCR AutoBAn, concessionária que administra a rodovia, os agentes constataram que o caminhão apresentava irregularidades, pois estava com 10 centímetros de altura acima do máximo permitido. Apesar do acidente, não houve danos relevantes no viaduto.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) informou que no momento do acidente o veículo ficou imobilizado na faixa central.

“O trânsito seguiu pelas primeira e terceira faixas, além do acostamento. Mas em cerca de uma hora o veículo foi retirado do local e o trânsito voltou a fluir normalmente”, disse o tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana.