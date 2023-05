Caminhão de lixo tomba na Rodovia Luiz de Queiroz e complica trânsito

Caminhão tombou após o motorista perder o controle do veículo - Foto: Divulgação - Polícia Militar

O motorista de um caminhão caçamba perdeu o controle e tombou o veículo na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao acesso para a Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, na tarde desta terça-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista saiu ileso e não houve derramamento de carga.

O trânsito no acesso foi interditado, mas o retorno estava sendo feito no quilômetro 119. Questionada pelo LIBERAL, a polícia informou que a liberação no local já estava sendo providenciada.





– Foto: Marcelo Rocha – Liberal