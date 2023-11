Caminhão baú pega fogo na Rodovia Anhanguera, em Americana

Um caminhão baú pegou fogo no acostamento do km 122 da Rodovia Anhanguera (SP-330), próximo à empresa Nexans, nesta terça-feira (7), em Americana. Não houve feridos.

Veículo pegou fogo perto de Americana nesta terça (7) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

De acordo com o motorista Almir Novaes, 41, o incêndio aconteceu por volta das 17h45. Ele estava voltando para Jarinu após realizar uma entrega em Ribeirão Preto. Quando chegou próximo de Americana, o caminhão apresentou falha mecânica e pegou fogo.

Imediatamente, Almir jogou o veículo para o acostamento e desceu. Um outro motorista chegou a parar para ajudá-lo com um extintor, mas não foi suficiente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência e controlou o fogo, mas o veículo teve perda total.

“Eu sou autônomo. Eu faço essas entregas para uma transportadora, mas o veículo é meu. A sorte é que ele tem seguro, mas com o susto a gente fica pensativo, né? Passa algumas coisas na cabeça”, lamentou Almir.

Ainda segundo o motorista, o caminhão estava com as revisões em dia e recentemente foi realizada a troca de uma turbina.

A CCR AutoBAn, concessionária responsável pela rodovia, fez a sinalização com cones e a PMR (Polícia Militar Rodoviária) ficou no local até a remoção do caminhão, por volta das 20h30. O trânsito transcorreu normalmente.