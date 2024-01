Caminhão bate em carro de família e foge em Americana; dona pede ajuda para identificar motorista

Mãe de quatro filhos não tem seguro do carro e utiliza o veículo para levar o filho mais novo, que é autista, até a Apae de Americana

A técnica em enfermagem e dona de casa Nirielen Guarnieri, de 32 anos, pede ajuda para localizar o condutor de um caminhão de pequeno porte, que bateu e causou grandes estragos no carro dela, um Chevrolet Celta 2007, em Americana, na madrugada deste sábado (20).

Ela é mãe de quatro filhos, de 4, 5, 6 e 13 anos, sendo que o mais novo é autista. Inclusive, ela utiliza o carro para levar o menino até a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, onde ele passa por acompanhamento. A família não tem seguro do automóvel e terá que pagar o conserto do próprio bolso.

Imagens de câmeras de segurança dos vizinhos de Nirielen, que mora na Rua Salamanca, no Jardim Bertoni, mostram o momento em que o caminhão segue pela via e atinge o veículo, que estava na porta da residência dela. Em seguida, o motorista deixa o local de ré com o caminhão.

Minutos depois, uma pessoa retorna a pé ao local, pega o para-choque do caminhão, que ficou caído no momento da batida, e sai correndo com a peça.

Caminhão deixou o local da batida de ré – Foto: Reprodução / Câmeras de Segurança

Ao LIBERAL, Nirielen contou que chegou em casa com os filhos durante a chuva no final da tarde da última sexta-feira (19) e depois se esqueceu de guardar o veículo.

Quando a família estava dormindo, eles ouviram o barulho da batida, mas não imaginaram o que seria e não saíram para ver. No outro dia, quando acordaram, os vizinhos já estavam mandando mensagens sobre o ocorrido.

“Quando a gente saiu pela amanhã, o carro não estava nem na frente da nossa casa, estava na frente da casa do vizinho”, comentou.

Nirielen conta que procurou a Polícia Civil para fazer um boletim de ocorrência, mas sem a identificação do condutor. Sendo assim, surgiu a ideia de pedir ajuda por meio das redes sociais.

“A gente não tem seguro. A gente pediu para um funileiro olhar e ele falou que o carro ficou extremamente danificado. Fora a parte de funilaria, ainda tem toda a parte mecânica. Estamos no escuro”, lamentou.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na identificação do condutor do caminhão pode entrar em contato com a própria Nirielen pelo telefone (19) 98302-1439.