‘Caminhada pela Vida’ pede melhorias em três bairros de Americana

Organizadores reivindicam melhorias do trânsito e reforma em ginásio na região do Jardim Ipiranga, Brasília e Terramérica

Participantes também buscam conscientizar sobre cuidados com o meio ambiente - Foto: Divulgação

Moradores dos bairros Jardim Ipiranga, Jardim Brasília e Terramérica realizam na próxima segunda-feira (1) a 13ª “Caminhada Pela Vida”, em Americana. Os participantes buscam conscientizar a população sobre os cuidados com o meio ambiente e reivindicam melhorias para a região.

O movimento é organizado pela Ambrata (Associação dos Moradores do Jardim Brasília e Terramérica), Diaconia e a Paróquia São Judas Tadeu. A ação começa às 8 horas em frente ao CCPA (Centro de Capacitação Profissional do Adolescente) na Avenida Armando Sales de Oliveira, 730 – Jardim Ipiranga, e segue sentido Jardim Brasília, onde, após um ato de simbólico contra a violência nas escolas, irá retornar.

Segundo o organizador Amarildo Zancan, a caminhada começou após um crime ambiental que matou alguns animais na região, em 2010. Desde então, o movimento ocorre anualmente no Dia do Trabalhador. “Escolhemos a data justamente por causa do trabalho, porque o trabalho edifica a vida”, disse ao LIBERAL.

O evento deste ano reivindica cinco melhorias para a região, por meio de um abaixo assinado: colocação de semáforo na Av. Gioconda Cibin, construção de viaduto sobre a SP-304, redutores de velocidade na Av. Armando Sales de Oliveira, revitalização do Coreto da Praça Luiz Boni e reforma do Ginásio de Esportes Aristides Pisoni.

Além disso, o movimento irá receber doações de alimentos. Zancan explica que a ideia é ensinar as crianças sobre ajuda ao próximo. “Nós estamos pedindo para as crianças doarem, para que elas entendam o modelo de partida, já começando com o espírito de fraternidade”, contou.