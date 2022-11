Caminhada em Americana faz alerta para o câncer infantil

Recursos serão revertidos ao Hospital do Amor, que trata de casos de câncer, em Barretos

Voluntários de Americana organizam amanhã a Caminhada Passos que Salvam, que terá recursos revertidos ao Hospital do Amor, que trata de casos de câncer, em Barretos. A saída será às 8 horas, em frente ao Bike Hotel, na Avenida Giaconda Cibin, número 1.475, na região do Parque Universitário, em Americana.

O evento tem apoio do LIBERAL e da Rádio Gold. A inscrição e aquisição de camisetas pode ser feita pelo Instagram @passosquesalvamamericana.

“Auxiliará no tratamento das crianças que é totalmente gratuito e na ajuda dos familiares que muitas vezes acompanham essas crianças que vêm de outros estados”, disse a madrinha da edição, Drielle Alves da Silva, em entrevista ao Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

A cirurgiã pediátrica Flávia Rezende afirma que um sinal importante da doença em crianças é febre por mais de 10 a 15 dias.

A especialista alerta que, assim como ocorre com outras doenças, quanto mais rápido o diagnóstico, mais chances de cura.