Caminhada do Rosa do Bem reúne 8,5 mil pessoas na Avenida Brasil, em Americana

Essa foi a 14ª edição do evento; encontro ocorreu neste domingo, com saída do Centro de Cultura e Lazer

Avenida Brasil foi tomada pelo rosa neste domingo - Foto: Divulgação

A Avenida Brasil, em Americana, ficou mais uma vez tomada pelo rosa na manhã deste domingo (20). Ao menos 8,5 mil pessoas participaram da 14ª edição da Caminhada Por Amor à Vida, uma realização do Instituto Rosa do Bem, iniciativa que ajuda mulheres a prevenir, diagnosticar e tratar o câncer de mama.

A saída aconteceu do CCL (Centro de Cultura e Lazer) e a caminhada seguiu pela avenida, até o Parque Ecológico, retornando ao CCL.

A presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, comemorou o sucesso do evento.

“Foi muito especial mais uma vez. Há 14 anos saímos nos passos pela vida para impactar a sociedade sobre a importância da conscientização sobre o câncer de mama e para reforçar que precisamos cuidar da saúde e da qualidade de vida. É um tributo à vida, que reverbera amor para todo o mundo. Nossa gratidão a todos que apoiam nossa caminhada e a todos que participaram, com tanta energia e alegria”, disse.

As ações do Rosa do Bem no Outubro Rosa 2024 contam ainda com a realização de 630 mamografias gratuitas, que seguem na próxima semana na Carreta do Hospital de Amor. Também foi realizado o evento Tributo à Vida, no Teatro Municipal, no dia 7 de outubro, com apresentação da banda Os Pitais.

A campanha é marcada ainda pela iluminação Rosa da Avenida Brasil, durante todo o mês, e realização de palestras e entrevistas sobre o tema.