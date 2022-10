Caminhada do Outubro Rosa em Americana tem recorde de público

Avenida Brasil estava tomada pelo rosa; sucesso foi comemorado pela organização - Foto: Divulgação

Quase 9 mil pessoas participaram na manhã deste domingo (23) da 12ª edição da Caminhada Por Amor à Vida, realizada pelo Rosa do Bem, na Avenida Brasil, em Americana. Esse foi o público recorde do evento, alusivo ao Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama.

A presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, comemorou o sucesso do evento. “Foi um dia memorável, sentir a presença de tantas pessoas, famílias inteiras, vestindo a mesma causa, vibrando pela importância da prevenção, do cuidado com a saúde. É nossa amada Americana cheia de atitude, reverberante por amor à vida”, afirmou.

Todos os participantes vestiram a mesma camiseta. Cada uma foi trocada por 2 kg de alimentos não perecíveis. Toda arrecadação será destinada a 27 entidades de Americana.

A atividade faz parte das ações do instituto de prevenção ao câncer de mama e pela qualidade de vida, intensificadas no mês de outubro, conhecido por ser dedicado à causa.

Além da caminhada, foram realizados 1.086 exames, entre mamografias e papanicolau; a iluminação rosa da Avenida Brasil; palestras e outras atividades.