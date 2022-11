Caminhada de conscientização contra o câncer infantojuvenil reúne cerca de 200 pessoas em Americana

ponto de concentração foi em frente ao Bike Hotel, na Avenida Gioconda Cibin, na região do Parque Universitário - Foto: Divulgação

Cerca de 200 pessoas se reuniram na manhã deste sábado (19) para uma caminhada de conscientização contra o câncer infantojuvenil, em Americana. O ponto de concentração foi em frente ao Bike Hotel, na Avenida Gioconda Cibin, na região do Parque Universitário.

Os participantes caminharam, correram e andaram de bicicleta no quarteirão do Bike Hotel. Além de Americana, a caminhada, denominada “Passos que Salvam”, aconteceu também, neste sábado, em pelo menos 300 cidades que abraçaram a causa. O evento tem apoio do LIBERAL e da rádio Gold 94.7 FM.

A iniciativa tem como objetivo alertar pais, responsáveis e outras pessoas que lidam com crianças e adolescentes para que busquem conhecimento sobre as características de alguns tumores e sintomas, que muitas vezes são confundidos com doenças comuns da infância.

Segundo uma das madrinhas da caminhada Passos que Salvam em Americana, Dryele Giglioli Alves da Silva, sinais como muita dor de cabeça e vômitos pela manhã, por exemplo, podem indicar um tumor cerebral. Assim como muitas dores nas pernas, a ponto de impossibilitar a criança de brincar, podem ser um sintoma de leucemia.

A caminhada é realizada desde 2012. De acordo com Dryele, a ideia surgiu quando o Hospital do Amor, que trata de casos de câncer, em Barretos, observou que as crianças estavam chegando à unidade com mais de 65% do tumor avançado, o que diminui significativamente as chances de cura.

“De 2012 pra cá, esse percentual tem oscilado entre 50% e 55% e o objetivo é chegar ao mesmo índice de países desenvolvidos, com nem 10% do câncer avançado, o que resulta em quase 100% de chance de cura”, afirma.

Em Americana, foram vendidas cerca de 600 camisetas que fazem alusão ao evento. A renda será revertida para o Hospital do Amor para auxiliar no tratamento das crianças, que é totalmente gratuito, bem como para ajudar familiares que muitas vezes acompanham essas crianças que vêm de outros estados.