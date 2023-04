Caminhada da Saúde acontece na manhã deste domingo em Americana

Para participar da caminhada basta comparecer ao local de partida neste domingo – Foto: Divulgação

A 6ª edição da Caminhada da Saúde, promovida pelas escolas Ondinhazul e Oceano, será realizada neste domingo (2), em Americana. Com largada prevista para as 8h, na Rua das Caneleiras, 456, o evento faz parte das celebrações do Dia Mundial da Saúde, que é comemorado em 7 de abril.

Realizada desde 2018, a ação tem o objetivo de estimular alunos e pais a terem um estilo de vida saudável e, para participar, basta comparecer ao local de partida. No dia, haverá distribuição de frutas, água e sorteio de brindes aos participantes. Os professores de educação física auxiliarão no aquecimento antes do início da caminhada.

Para Arlete Uetuki, diretora das escolas, o objetivo é aumentar o número de pessoas a cada ano e colaborar com a sociedade. “Contamos com a participação de toda a comunidade escolar e o apoio da nossa equipe e patrocinadores. Tentamos, a cada ano, aumentar o número de participações, bem como a conscientização da comunidade”, disse.

