Caminhada da Longevidade reúne 100 pessoas no Jardim Botânico, em Americana

Caminhada teve como propósito destacar a importância dos cuidados com a saúde - Foto: Ana Luísa Barbosa

Cerca de 100 pessoas participaram da primeira edição da Caminhada da Longevidade, na manhã deste sábado (11), no Jardim Botânico, em Americana. O evento, uma iniciativa do Grupo Feliz Idoso, superou as expectativas, atraindo pessoas que passavam pelo local e se juntaram aos participantes.

Idealizada pela fonoaudióloga Jane Barbosa, a caminhada teve como propósito destacar a importância dos cuidados com a saúde para um envelhecimento saudável.

Jane se mostrou satisfeita com o sucesso do evento e afirmou que a caminhada certamente se tornará uma tradição no calendário do Grupo Feliz Idoso. “Com certeza vai entrar para nosso calendário e esperamos agregar outras pessoas, outros profissionais”.

Antes do início da caminhada, foram oferecidos serviços de aferição de pressão arterial, testes de audição e diabetes, além de sessões de alongamento.

Segundo a fonoaudióloga, diversas pessoas foram encaminhadas para médicos especialistas devido a dificuldades de audição identificadas durante os testes. Além disso, algumas receberam orientações nutricionais. A Caminhada da Longevidade foi encerrada com um café da manhã.