Câmera de segurança flagra furto de caixa de som em loja no Centro de Americana

Um casal foi flagrado pelo sistema de segurança após furtar um aparelho de som em uma loja no Centro de Americana. A ação criminosa ocorreu no sábado (24), mas o caso foi registrado nesta segunda-feira (26).

A Polícia Civil apura o ocorrido, mas os suspeitos ainda não foram identificados.

De acordo com as imagens do estabelecimento, às 12h07, uma mulher entra na loja para ver alguns objetos, enquanto a atendente estava no balcão, colocando a película em um celular. O homem aproveita a oportunidade e pega uma caixa de som que estava em exposição na frente da loja.

Discretamente, o casal sai da loja levando o objeto. A ação criminosa foi flagrada pelo equipamento de segurança. As imagens serão levadas, em breve, à Polícia Civil.