Câmara vota projeto que dá controle de R$ 3,4 milhões da prefeitura para vereadores

Proposta para criação do orçamento impositivo em Americana é de autoria de Vagner Malheiros (PSDB) e está na pauta desta terça

Após adequação no texto, a Câmara de Americana vota nesta terça-feira, às 13h30, o projeto que prevê a criação do orçamento impositivo municipal. A propositura estipula que 0,3% da receita corrente líquida do orçamento, ou seja, em torno de R$ 3,4 milhões, deve ser reservada para a execução de ações propostas pelos vereadores.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Trata-se de um projeto de emenda à Lei Orgânica protocolado em abril, de autoria de Vagner Malheiros (PSDB).

Ele já havia elaborado uma propositura nesses mesmos moldes em 2022. Num primeiro momento, a proposta previa uma reserva de 1,2%. Mas, após negociações, Malheiros fez uma emenda que reduziu esse índice para 0,3%.

O projeto entrou na pauta para votação em fevereiro, após ter sido discutido em audiência pública. Porém, devido à necessidade de ajustes no texto, o autor optou pela retirada da proposta.

Dois meses depois, o vereador protocolou o texto corrigido e, no último dia 5, houve outra audiência para discussão.

“A destinação do orçamento das emendas será dividida de forma igual entre os 19 vereadores, mas é importante ressaltar que nosso papel é apenas indicar as melhorias que devem ser feitas nos bairros. A execução é de responsabilidade da prefeitura. Essas verbas não passarão pelas mãos dos vereadores”, comentou Malheiros na ocasião.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

CONTAS. Com base na última prestação de contas do município, que apontou uma receita corrente líquida de R$ 1.151.586.830, os parlamentares teriam direito a um total de R$ 3.454.760,49, o que corresponde a R$ 181.829,50 para cada um dos 19. Metade do valor deverá ser aplicado na Saúde.

“Como não estamos falando de aumento de receita, teremos que fazer exercícios para acomodar os valores no orçamento”, disse a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Se for aprovado, o projeto voltará a ser votado no dia 11 de julho, às 13h30, em última discussão. O orçamento impositivo vigora na esfera federal desde 2015, quando foi promulgado pelo Congresso Nacional, e também existe na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) desde 2015.