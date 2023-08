Câmara vai abrir concurso para 12 vagas em Americana

Prova deve ocorrer entre outubro e novembro, segundo o presidente do Legislativo, Thiago Brochi; salários variam de R$ 1,7 mil a R$ 9 mil

Thiago Brochi, durante entrevista à Rádio Clube, nesta segunda - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Câmara de Americana vai abrir um concurso público para preenchimento imediato de 12 vagas, com salários que variam de R$ 1,7 mil a R$ 9 mil. Segundo o presidente do Legislativo, Thiago Brochi (sem partido), a prova e as contratações devem ocorrer entre outubro e novembro.

As vagas são para oito cargos. Haverá a contratação de um auxiliar de manutenção, um técnico de vídeo e áudio, um analista de comunicação, uma oficial de informática, quatro oficiais legislativos, dois procuradores jurídicos, um controlador interno e um historiador.

Os cargos de controlador interno e historiador ainda não existem no quadro da câmara. No entanto, conforme o LIBERAL noticiou no último sábado, a Mesa Diretora já protocolou, na sexta, um projeto de decreto legislativo para criação dessas funções. A proposta ainda precisa passar por votação no plenário.

De acordo com Brochi, o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) recomenda que as câmaras municipais tenham um controlador interno.

Ele também apontou que o Legislativo americanense, hoje, não conta com um procurador, motivo pelo qual precisa recorrer à prefeitura em caso de necessidade.

“Como a prefeitura tem o procurador, a gente acaba encaminhando algumas demandas para a prefeitura municipal, que já tem um caminhão de demandas para resolver”, afirmou o vereador nesta segunda-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Histórico de concurso

A câmara não realiza concurso desde 2013, quando realizou prova para os cargos de auxiliar de manutenção, motorista, encarregado de patrimônio e manutenção, oficial legislativo e telefonista. Na oportunidade, houve 2.334 inscrições.

O Legislativo chegou a abrir licitação para realização de um concurso em 2020, mas cancelou o processo devido à pandemia de Covid-19.

A ideia era contratar profissionais para as funções de analista de comunicação, oficial legislativo, assistente técnico audiovisual e técnico de vídeo e áudio, além de criar cadastro de reserva para procurador jurídico, auxiliar de manutenção, contador, encarregado de patrimônio e manutenção, e motorista.

Veja os cargos e os respectivos salários:

Analista de comunicação R$ 4.615,65 Auxiliar de manutenção R$ 1.746,32 Controlador interno* R$ 4.615,65 Historiador* R$ 4.615,65 Oficial de informática R$ 3.915,59 Oficial legislativo R$ 3.915,59 Procurador jurídico R R$ 9.054,30 Técnico de vídeo e áudio R$ 2.860,57

*Cargos que ainda dependem de aprovação do plenário para serem criados