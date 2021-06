Câmara tenta emplacar 262 emendas no orçamento de Americana para 2022

Parlamentares pedem de reabertura do Hospital André Luiz, obras e contratações na saúde, à reforma de praças e recapes

Vereadores de Americana protocolaram 262 emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2022 na Câmara. A maioria das propostas é voltada para as áreas da Saúde e Infraestrutura. Entre os pedidos, destacam-se a reabertura do Hospital Infantil André Luiz, construção de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), recapeamento, implantação de ciclovias e de áreas de lazer. A LDO, que é um projeto que norteia a elaboração do orçamento, estima receita de R$ 964 milhões para o ano que vem.

O vereador Leo da Padaria (PV) protocolou o maior número de emendas. Entre as 49 propostas feitas pelo parlamentar estão a conclusão das obras do Hospital Municipal (HM) Dr. Waldemar Tebaldi, contratação de médicos para postos de saúde, revitalização de praças e construção de uma escola no bairro Praia Azul.

Na sequência está o Pastor Miguel (Republicanos) com 34 pedidos, dos quais 13 são para substituição de lâmpadas de LED em diversos bairros. O vereador Dr. Daniel (PDT) tenta emplacar 30 emendas, das quais destacam-se a reabertura do Hospital Infantil André Luiz – promessa do governo Chico Sardelli (PV) -, reforma e reabertura dos postos médicos do Parque da Liberdade, Antonio Zanaga e Cariobinha, bem como aquisição de veículos para transporte de pacientes.

Entre propostas, está a reabertura do Hospital Infantil André Luiz, promessa do governo Chico Sardelli (PV) – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

As 149 propostas restantes são de autoria dos vereadores Lucas Leoncine e Thiago Brochi, ambos do PSDB, Gualter Amado (Republicanos), Professora Juliana (PT), Leco (Podemos), Fernando da Farmácia (PTB), Nathália Camargo (Avante), Wagner Rovina (PV), Marcos Caetano (PL) e da mesa diretora do Legislativo.

Os parlamentares tentam incluir na LDO a construção e revitalização de UBSs no Jardim Mirandola, Parque das Nações e Vila Dainese, substituição da rede de distribuição de água tratada nos bairros com redes antigas, recapeamento de ruas e avenidas diversas e reposição inflacionária de remuneração dos servidores públicos municipais.

As emendas serão publicadas no Diário Oficial da Câmara desta terça-feira (1º). Depois disso, a Comissão de Finanças tem 15 dias para apresentar parecer. Passado esse prazo, é marcado uma sessão extraordinária para votação da LDO, o que deve ocorrer até no máximo 30 de junho.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Aprovada, a Lei de Diretrizes Orçamentárias servirá como base para elaboração do orçamento para 2022, contemplando os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A prefeitura, por meio da assessoria, disse que entende a representatividade de cada vereador e analisa as emendas individualmente tendo em vista a capacidade orçamentária e a adequação ao PPA (Plano Plurianual).