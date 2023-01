Câmara tem ano marcado por onda de abstenções, nova sede e bate-bocas

Balanço traça os principais acontecimentos do Legislativo de Americana no de 2022

Sessão da Câmara de Americana, na nova sede, inaugurada neste ano - Foto: Arquivo - Liberal

Uma coisa é certa: 2022 ficará na história como o ano em que a Câmara de Americana mudou de sede. Entretanto, também há de se considerar os acontecimentos dentro do Legislativo, como a onda de abstenções nos projetos que buscavam impedir, pelo menos por ora, o recebimento do lixo de outras cidades.

Atualmente instalada na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam, a Casa foi palco de duas votações sobre o assunto no ano passado.

A primeira delas ocorreu em abril, quando o plenário discutiu um projeto do vereador Gualter Amado (Republicanos), que buscava proibir o aterro local de receber resíduos sólidos de outros municípios.

A proposta, no entanto, acabou rejeitada por falta de quórum, já que nove vereadores se abstiveram – o texto precisava de 13 votos favoráveis para ser aprovado.

Em outubro, outro projeto sobre o tema entrou na pauta. O texto, desta vez, tinha a assinatura de 13 vereadores, o que deu a entender que havia uma chance maior de aprovação.

O projeto também era mais flexível, pois criava uma condição que autorizava o recebimento do lixo de fora desde que o aterro tivesse tecnologias que permitissem a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação ou o aproveitamento energético desses materiais.

Porém, no final das contas, apenas nove vereadores votaram favoravelmente. Os outros dez se abstiveram, o que motivou uma nova rejeição. Nenhum deles justificou a abstenção. Após a primeira votação, Gualter tentou mudar a regra das abstenções, para que os vereadores só pudessem se abster em caso de interesse pessoal no projeto. Contudo, a maioria de seus colegas votou contra essa ideia.

CLIMA. Ao longo de 2022, os vereadores conviveram, na maior parte das vezes, em harmonia, pelo menos nas sessões. Mas também houve momentos em que os ânimos se exaltaram.

O momento de maior entrevero foi quando representantes do Hospital Seara usaram a tribunal livre para explicar a situação do local, que ameaçava fechar as portas. O caso ocorreu em junho.

Na ocasião, teve gritaria e discussão entre pessoas que acompanhavam a sessão e divergiam sobre a gestão do hospital. O vereador Thiago Brochi (sem partido) também trocou farpas aos gritos com um assessor de Dr. Daniel (PDT), que fez críticas à diretoria do Seara naquela oportunidade. Um guarda precisou intervir.

Ainda em 2022, a câmara chegou a ter um número recorde de mulheres como vereadora, com quatro, quando a suplente Dra. Rosângela Gallardo Caro (Cidadania) estava na Casa, e criou a Procuradoria da Mulher.

O ano terminou com a eleição de Brochi como presidente para o biênio 2023/2024. Ele assumiu o lugar de Thiago Martins (PV).

POLÊMICAS NA PAUTA

Os projetos legislativos que mais renderam reações na Câmara de Americana em 2022 e como cada um dos vereadores eleitos votou

‘Cheque em branco’ no transporte público

Aprovado, o projeto de lei, na prática, dá um “cheque em branco” para a prefeitura fixar o valor do subsídio no transporte público. A propositura, de autoria do Executivo, autoriza a administração a reajustar os valores a qualquer momento, sem um teto pré-definido.

Rejeitado por falta de quórum, devido a uma onda de abstenções, o projeto de emenda à Lei Orgânica impedia o aterro do município de receber resíduos de outros municípios enquanto não tivesse tecnologias que permitissem a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação ou o aproveitamento energético desses materiais. A proposta foi assinada por 13 vereadores, mas apenas nove votaram a favor.

Aprovado, o projeto de lei promoveu um reajuste acima da inflação no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para este ano, com aumento médio de 14,13%. Autora da proposta, a prefeitura justifica que havia uma defasagem nos índices.

A CÂMARA, POR ELA MESMA

Reportagem do LIBERAL questionou os vereadores de Americana sobre as iniciativas que consideraram destaque no ano passado