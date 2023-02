Câmara repudia ataques contra Juliana e diz que comentários são ‘criminosos’

Parlamentar discursou sobre o assunto na última terça - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

A Câmara de Americana manifestou repúdio, nesta quinta-feira, aos ataques sofridos pela vereadora Professora Juliana (PT), que foi chamada de “próxima Marielle” em rede social. Segundo o Legislativo, os comentários são “criminosos” e configuram violência política de gênero.

“A parlamentar, eleita democraticamente com 1.131 votos, é a primeira mulher vereadora do Partido dos Trabalhadores a ocupar uma cadeira no Legislativo de Americana. Não podemos permitir nenhum tipo de ameaça contra qualquer parlamentar, vereadores e vereadoras, ou mulheres que ocupam cargo público na cidade de Americana”, comunicou, em nota.

O posicionamento ocorre dois dias após Juliana ter falado sobre o assunto durante sessão ordinária. Um dia antes, ela também registrou boletim de ocorrência na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) por ameaça e incitação à violência.

Os acusados são o homem que a chamou de “próxima Marielle”, em alusão à Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018; e uma mulher que gravou um vídeo no qual, em tom de ameaça, deixa implícito que existia um risco nas ações da vereadora, segundo o registro policial.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os comentários ocorreram após Juliana ter feito um requerimento sobre as manifestações que ocorriam à época em frente ao Tiro de Guerra. No documento, ela perguntava à prefeitura quais ações de fiscalização estavam sendo feitas para garantir que o protesto respeitasse normas e legislações municipais.

Alesp

Nesta quarta, Juliana também relatou toda sua situação à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e à Procuradoria Especial da Mulher, por meio de ofícios.

A vereadora cita diferentes ocasiões em que sofreu ataques. Mencionou, inclusive, o caso em que o vereador barbarense Felipe Corá (Patriota) publicou um vídeo, em 2021, no qual disse para ela lavar a boca com ácido sulfúrico antes de falar do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nos documentos, a parlamentar pede aos órgãos para que “busquem iniciativas para priorizar o combate à violência de gênero enquanto agenda legislativa e ampliem ações para redução das desigualdades de gênero nos espaços de poder”.

“Se a política não for um lugar seguro para nós, mulheres parlamentares, nenhuma mulher estará de fato segura em lugar nenhum”, diz.

Em Santa Bárbara d’Oeste, vereadoras mulheres também têm sido alvo de ofensas, conforme o LIBERAL noticiou. Esther Moraes (PL) e Kátia Ferrari (PV) pediram a instauração de uma CP (Comissão Processante) contra Corá, que mandou Esther “latir” durante uma sessão.