Câmara realiza audiência pública para discussão sobre saúde mental

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta terça-feira (2), a partir das 19h, uma audiência pública para debater a política de saúde mental e a rede de atenção psicossocial da cidade. A audiência acontece no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, será aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara, através do canal 8 da NET, site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

O debate será realizado em atendimento a um requerimento de autoria da vereadora Professora Juliana (PT) e coautoria dos vereadores Dr. Daniel (PDT), Leco Soares (Podemos), Leonora Périco (PDT), Lucas Leoncine (PSDB), Marcos Caetano (PL), Silvio Dourado (PL), Thiago Brochi (PSDB) e Vagner Malheiros (PSDB).

De acordo com os parlamentares, o objetivo da audiência é discutir as políticas públicas existentes sobre o tema, debater a criação de novos mecanismos e ainda avaliar a rede de atenção psicossocial do município.

No documento, os autores destacam que a Política Nacional de Saúde Mental tem como foco atender pessoas com necessidades relacionadas a transtornos mentais, além de usuárias de substâncias psicoativas que se encontram comprometidas pelo uso nocivo.

Para garantir ampla participação, a população pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no plenário da câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para audienciaspublicas@camara-americana.sp.gov.br; ou preenchendo o formulário na página da audiência no site da câmara.