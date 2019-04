Câmara pretende exigir que assessores tenham ensino superior

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O presidente da câmara de Americana, Luiz da Rodaben (PP), informou que pretende exigir curso superior dos ocupantes de cargos de confiança no Legislativo. O motivo é que o TCE (Tribunal de Contas do Estado) tem feito apontamentos sobre o tema, com recomendações para que os que ocupam cargos de assessoria tenham formação superior, segundo o vereador, que assumiu o comando da casa em janeiro.

Hoje, dos três assessores a que cada vereador tem direito, só um precisa de curso superior. Rodaben diz que já tem conversado com outros parlamentares sobre a necessidade e que já é certo que tentará a mudança.

O presidente diz que não quer ter suas contas rejeitadas por não cumprir uma recomendação. Ele não estimou um prazo para que isso aconteça. De acordo com o presidente, provavelmente a alteração teria de ser feita por meio de um projeto de resolução, que precisa ser aprovado em plenário. Rodaben estima que muitos assessores de gabinete hoje não têm curso superior.