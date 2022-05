Câmara premia profissionais de comunicação do LIBERAL

A Câmara de Americana premiou na noite desta terça-feira profissionais de comunicação que se destacaram no exercício de suas atividades no município. O Grupo Liberal levou três das seis categorias do Prêmio “Geraldo Pinhanelli”.

Formado na Unimep, o repórter Rodrigo Alonso, no LIBERAL desde final de 2017, foi premiado na categoria jornalismo impresso. “Acho muito legal ver esse reconhecimento com relação ao meu trabalho, mas não podemos esquecer que há toda uma equipe no entorno, desde o chefe de reportagem, que elabora as pautas, até o editor, que é quem lapida e coloca as reportagens no papel. Todos são importantes para eu estar recebendo esse prêmio”, declarou.

Na fotografia desde os 14 anos de idade, o fotojornalista do LIBERAL, Claudeci Junior, se destacou na categoria de fotojornalismo. “Fico muito feliz pela premiação. Agradeço a todos os profissionais que votaram. Fui muito feliz por onde passei e sempre fiz o meu melhor. Agradeço também ao LIBERAL pela oportunidade em poder retratar o cotidiano da cidade de Americana através do meu olhar”.

Jairo Guilherme SIlva, Claudeci Junior e Rodrigo Alonso na homenagem – Foto: Valter Guarnieri / Divulgação

E na categoria radiofusão, o vencedor foi o jornalista Jairo Guilherme Silva, apresentador e repórter nas rádios Gold FM e Clube AM 580, do Grupo LIBERAL de Comunicação. “É motivo de orgulho estar entre os homenageados, por reconhecimento ao trabalho desenvolvido em prol à comunidade. Divido com todos os demais companheiros do rádio jornalismo esta premiação”.

Também foram premiados Alex Ferreira (vencedor em duas categorias: assessoria de imprensa e televisão) e Diego Piovesan (jornalismo digital). A votação foi feita exclusivamente pela internet, através de um formulário enviado diretamente aos profissionais de comunicação que atuam na cidade.