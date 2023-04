Câmara gastará R$ 220 mil para devolver prédio era sede do Legislativo

Legislativo americanense esteve sediado no prédio do antigo Colégio Divino Salvador desde 2007 - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A Câmara de Americana vai pagar R$ 220 mil por uma reforma no prédio do antigo Colégio Divino Salvador, no Jardim Girassol, que era sede do Legislativo até fevereiro do ano passado. O objetivo é realizar as manutenções necessárias para a devolução do imóvel ao proprietário. O serviço será realizado pela BK Construções e Comércio, vencedora de uma licitação homologada pela câmara no último sábado.

A empresa deverá pintar toda a parte interna do prédio e a fachada principal externa, além de assentar revestimento em todos os banheiros que tiverem azulejos trincados, quebrados, soltos ou faltantes. A obra tem prazo de conclusão de 120 dias a contar a partir da assinatura da ordem de serviço.

O processo licitatório foi aberto pela Casa em janeiro deste ano, com Thiago Brochi (sem partido) na presidência, mas já estava no planejamento desde 2022.

O custo ficou abaixo do valor estimado pelo presidente da época, Thiago Martins (PV). Em dezembro do ano passado, em entrevista à Rádio Clube (AM 580), ele disse que a reforma custaria em torno de R$ 300 mil.

O vereador também afirmou que, apesar de a sede antiga ainda não ter sido devolvida ao dono, a câmara não pagou mais o aluguel do espaço desde quando houve a mudança.

O Legislativo americanense esteve sediado no prédio do antigo Colégio Divino Salvador desde 2007. Em 2022, se mudou para a Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam, onde paga um valor menor de aluguel.