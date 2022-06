Câmara fará inauguração aberta ao público neste sábado

Novo prédio da Câmara Municipal de Americana - Foto: Câmara de Americana - Divulgação

A Câmara de Americana realiza neste sábado, a partir das 10 horas, uma solenidade aberta ao público para a inauguração oficial de sua nova sede, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam.

Denominada “Paço 15 de Janeiro” em menção à data da primeira sessão ordinária da história do município, a nova casa do Legislativo já funciona desde março, quando houve uma cerimônia para a abertura dos trabalhos no prédio.

O evento, na ocasião, contou com a presença de vereadores, servidores e do vice-prefeito Odir Demarchi (PL). Desta vez, outras autoridades da região também são esperadas.

Ao longo da programação, haverá uma homenagem aos ex-presidentes da câmara – 19 estão vivos -, uma apresentação da Banda Municipal de Americana “Monsenhor Nazareno Maggi” e inauguração das novas galerias de presidentes e legislaturas.

“Essa solenidade de inauguração é a oportunidade para que aquelas pessoas que ainda não conheceram a nova câmara venham nos visitar e se aproximar do Legislativo”, disse o presidente da Casa, Thiago Martins (PV).