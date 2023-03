Câmara e empresa travam disputa por dinheiro perdido em golpe do boleto falso

Legislativo de Americana moveu ação para não pagar a responsável pela instalação do piso elevado no plenário; caso também é alvo de inquérito policial

Piso foi instalado pela Eucapiso, de Minas Gerais - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A Câmara de Americana e a empresa responsável pela instalação do piso elevado no plenário têm travado uma disputa pelo dinheiro perdido no golpe do boleto falso. O caso está na Justiça.

Conforme o LIBERAL noticiou em 19 de fevereiro, o Legislativo pagou um boleto falso de R$ 38 mil, acreditando que a cobrança era referente à instalação do piso, realizada pela Eucapiso Indústria de Pisos Elevados, de Minas Gerais.

Agora, a câmara se nega a pagar a empresa e, em 13 de fevereiro, após receber nota de protesto por falta de pagamento, pediu a suspensão da cobrança na Justiça. A solicitação foi atendida pela 2ª Vara Cível de Americana no mesmo dia, em caráter provisório.

A Eucapiso, por sua vez, afirma ter sofrido prejuízo e informou ao LIBERAL que também entrará com uma ação judicial contra o Legislativo, para receber os R$ 38 mil e ser indenizado por danos morais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Paralelamente, há um inquérito policial em andamento para a identificação do golpista. O caso é investigado como estelionato pelo 3º DP (Distrito Policial) de Americana.

O boleto correto foi enviado pela empresa à câmara em 26 de janeiro, por e-mail. No entanto, quatro dias depois, o Legislativo recebeu um novo e-mail, com o mesmo remetente indicado e com um outro boleto em anexo. A mensagem dizia que o boleto anterior tinha sido cancelado.

A câmara, então, pagou esse novo boleto, que era falso. Existe uma sindicância interna na Casa para apuração do caso.

Argumentos

Em sua ação, o Legislativo sustenta que a cobrança falsa teria sido feita por meio do e-mail da Eucapiso e diz que o golpe poderia ter sido evitado “caso houvesse segurança quantos aos dados de cobrança inseridos no e-mail”.

Ao LIBERAL, o dono da Eucapiso, Carlos Alberto Miranda Ribeiro, afirmou que não houve o uso do e-mail da empresa no crime. “Eles [os criminosos] pegaram a capa do meu e-mail, com o nome da pessoa, com tudo, mas não foi do meu e-mail que enviaram”, declarou.

Ele ressaltou, ainda, que trata-se de um erro da câmara. O proprietário citou que a beneficiária do boleto era uma empresa apontada no comprovante como Alex Farias dos Santos, que não possui relação com a Eucapiso.

Carlos também disse estar com um prejuízo de pelo menos R$ 60 mil por conta dessa situação. “A partir do momento que não entra R$ 38 mil, eu começo a atrasar um título aqui e, para poder cobrir aquilo, tenho de reorganizar tudo.”

Também procurado pela reportagem, o presidente da câmara, Thiago Brochi (sem partido) afirmou apenas que o assunto está sendo discutido judicialmente.