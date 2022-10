Câmara deve discutir aumento do IPTU em Americana nesta quinta

Vista aérea da região da Avenida Brasil, em Americana - Foto: Arquivo / LIBERAL

A Câmara de Americana deve colocar em pauta, na sessão desta quinta-feira (27), a discussão do projeto de lei da prefeitura que aumenta o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em até 18% no município a partir do ano que vem.

A proposta não está na pauta divulgada pelo Legislativo local, mas, segundo o vereador Thiago Brochi (PSDB), líder do governo na câmara, um requerimento deve ser apresentado para que o projeto seja discutido em regime de urgência na tarde de hoje.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para que o requerimento seja apresentado, são necessárias sete assinaturas dentre os 19 vereadores – a câmara é majoritariamente governista em Americana.

Já a aprovação depende de maioria absoluta, ou seja, 10 votos favoráveis. Os projetos de lei na cidade passam sempre por duas discussões, em dias diferentes. A sessão começa às 14h.

Desde quando foi protocolado, em 30 de setembro, o projeto da Prefeitura de Americana tem passado pelas comissões internas do Legislativo, que avaliam questões como a legalidade da iniciativa e buscam mais informações sobre a proposta.

Além de questionamentos sobre estudos técnicos que foram feitos para se chegar aos percentuais propostos de aumento, um dos apontamentos se deu em relação ao impacto nas negociações imobiliárias no município.

Em um pedido de informação da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas foi perguntado à prefeitura se o aumento não deixaria a cidade menos atrativa, por conta do custo imobiliário.

O ofício, do dia 21, é assinado pelos vereadores Lucas Leoncine (PSDB), Otto Kinsui (Cidadania) e Marschelo Meche (PSL), que fazem parte da comissão.

Entenda o projeto

Conforme o LIBERAL revelou no início do mês, a Prefeitura de Americana apresentou um projeto que aumentaria em 14,13%, em média, o valor do IPTU para o próximo ano. A administração municipal justificou que há uma defasagem nos índices.

A proposta, em tese, prevê um reajuste nos valores venais dos imóveis, que servem como base de cálculo para lançamento do IPTU.

Na tabela territorial, na qual cada área da cidade tem um valor diferente por metro quadrado, haverá acréscimo de 10%, referente à reposição inflacionária estimada para 2022.

Na tabela de valores de construção, além dos 10% de reposição inflacionária, haverá mais 10% de aumento real: um total de 20%.

Porém, segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, o impacto no cálculo do IPTU oscila de acordo com o tipo do imóvel.

Varia de 13%, para residências classificadas como de baixa renda, até 18%, para imóveis comerciais acima de 90 m².

“Ao final, em média, estamos falando em um acréscimo médio em torno de 14,13% no IPTU 2023”, informou a pasta ao LIBERAL, no início do mês.

A secretaria disse ter levado em consideração a desatualização dos índices, que não são majorados há quatro anos.

Cita que, entre 2018 e 2021, a inflação acumulada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi de 24,49%, mas que, de 2019 a 2022, o município aplicou apenas um reajuste acumulado de 19,72%. “Ou seja, 4,77% abaixo da inflação apurada no período”, ressaltou.

A pasta também destacou que os valores venais de construção estão “muito abaixo dos valores apurados pelos principais índices da construção civil, como o índice CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil) e o índice INCC/Sinapi (Índice Nacional da Construção Civil/Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)”.

De acordo com a secretaria, existe uma defasagem média de 170%, “fazendo com que o valor do metro quadrado de construção em Americana esteja abaixo de alguns municípios vizinhos”. A íntegra do projeto pode ser conferida no site da câmara.