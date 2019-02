Câmara derruba parecer sobre fogos de artifícios

Os vereadores da Câmara de Americana derrubaram na sessão dessa quinta-feira o parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei que visa proibir a queima e soltura de fogos de artifício que causem barulho. A votação foi acalorada e surpreendeu parte dos parlamentares, já que o vereador Welington Rezende (PRP), relator da comissão que deu o parecer contrário, acabou votando pela rejeição do próprio parecer.

Agora, o projeto de autoria dos vereadores Maria Giovana Fortunato (PCdoB) e Gualter Amado (PRB) segue em tramitação na Casa. A próxima etapa é a realização de uma audiência pública para discutir o tema, que foi convocada pelo vereador Rafael Macris (PSDB) para o dia 27 deste mês, às 19 horas, na câmara.

Por 11 votos a 7, o parecer da comissão foi rejeitado. A discussão, teve momentos de tensão entre os parlamentares. Primeiro, Maria Giovana disse que a câmara precisava parar de se “apequenar”.

Foto: Câmara de Americana / Divulgação

“Nós não temos que nos apequenar, pelo contrário. Se for inconstitucional, e nós compreendermos enquanto políticos eleitos desta cidade, a gente tem que brigar para que isso seja efetivado. Eu não me importo de aprovar projetos inconstitucionais porque tudo é inconstitucional. Não me importo de brigar onde quer que seja para dizer que nós, representantes do povo de Americana, compreendemos que isso afeta nosso povo e somos responsáveis por legislar nessa cidade”, disse Giovana.

Na votação, Welington foi o único membro da comissão de Justiça a votar contra o próprio parecer; o presidente Alfredo Ondas (MDB) e Léo da Padaria (PC do B) foram favoráveis.

Segundo Rafael, a rejeição do parecer reforça a constitucionalidade do projeto. “Foram vários pontos apresentados durante a discussão e os próprios vereadores que eram favoráveis ao documento, incluindo o próprio vereador Welington Rezende, que escreveu o parecer de inconstitucionalidade, votou contrário. Eles viram que ficaram sem saída, que na verdade era um projeto constitucional”, afirmou Rafael.

Através de sua assessoria de imprensa, Welington afirmou que, como ele é membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, optou por derrubar o parecer para “possibilitar a discussão ampla de um projeto que atende a um forte apelo da população tanto em plenário quanto em audiência pública”.