Reajustes do Executivo e do Legislativo deverão ser aprovadas até 5 de abril, de acordo com a legislação municipal

A Câmara de Americana vota nesta terça-feira (19) dois projetos de lei para confirmar o “reajuste zero” nos salários de prefeito, vice, secretários e vereadores.

Proposituras deverão ser protocoladas na manhã desta terça-feira (19) – Foto: Câmara de Americana_Divulgação

De acordo com a assessoria da Casa, as proposituras deverão ser protocoladas nesta manhã e, conforme apurou o LIBERAL, serão pautadas na sessão em regime de urgência, já que precisam ser aprovadas em duas discussões até 5 de abril.

O primeiro projeto colocado em votação deverá ser do Executivo. Atualmente, os salários estão fixados em R$ 23,8 mil mensais para o prefeito, R$ 12,9 mil para o vice e R$ 14,3 mil para os secretários. Há anos esses valores não são reajustados e o prefeito Chico Sardelli (PL) disse à reportagem, em maio do ano passado, que esse assunto não é nem discutido dentro do Executivo.

Debates

Já o aumento dos subsídios dos vereadores passou por debates acalorados, principalmente no ano passado, por duas vezes. Atualmente, o parlamentares têm salários fixados em R$ 10,3 mil, com exceção do presidente da Casa, que ganha R$ 11,1 mil.

O LIBERAL apurou que até esta segunda (18) havia possibilidade de um grupo de vereadores propor uma emenda com reajuste de 5%, porcentagem correspondente à inflação. Porém, a movimentação teria perdido força, já que há poucas chances de ser aprovada em ano eleitoral.

A legislação municipal obriga que a câmara decida sobre um eventual aumento tanto do Executivo quanto do Legislativo até 180 dias antes das eleições municipais. O prazo se encerra em 5 de abril neste ano.