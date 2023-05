Câmara de Americana volta a discutir orçamento impositivo em 5 de junho

Proposta é de autoria de Vagner Malheiros (PSDB) - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

A Câmara de Americana volta a discutir, em audiência pública marcada para 5 de junho, a possibilidade da criação do orçamento impositivo municipal. A proposta, de autoria do vereador Vagner Malheiros (PSDB), estipula que 0,3% da receita líquida do orçamento deve ser reservada para a realização de ações sugeridas pelos vereadores.

Trata-se de um projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, protocolado no mês passado. Malheiros já havia feito uma proposta assim em 2022.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A propositura foi debatida em audiência pública realizada em dezembro e seria votada pelos parlamentares em fevereiro deste ano, mas o autor optou pela retirada do texto, pois, segundo ele, havia a necessidade de ajustes.

Em 5 de junho, o assunto retorna à pauta do Legislativo. A audiência ocorre a partir das 19h, no plenário. Com base na última prestação de contas do município, que apontou uma receita líquida de R$ 1.118.628.199,50, os vereadores teriam direito a um total de R$ 3.355.884,60.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Metade deste valor – R$ 1.677.942,30, no caso – deveria obrigatoriamente ser investido na área da saúde. As ações seriam indicadas por meio de emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

“Os vereadores conhecem as necessidades do município, pois circulam pelos bairros, ouvem e veem as dificuldades dos moradores. As emendas propostas pelos parlamentares terão a obrigatoriedade de serem executadas, tendo em vista as necessidades reais de atendimento à população, visto que são representantes dos cidadãos e conhecem as realidades locais”, disse Malheiros.