Câmara de Americana vai votar orçamento impositivo no próximo dia 28

Proposta obrigaria a prefeitura a reservar R$ 3,3 milhões do orçamento para a aplicação de investimentos sugeridos pelos vereadores

A Câmara de Americana vai colocar em votação, na próxima terça-feira, dia 28, o projeto que cria o chamado “orçamento impositivo”. A primeira discussão ocorrerá em sessão extraordinária marcada para as 13 horas.

Com base na última prestação de contas do município, a proposta obrigaria a prefeitura a reservar R$ 3,3 milhões do orçamento para a aplicação de investimentos sugeridos pelos vereadores. Dessa forma, cada um dos 19 parlamentares teria direito a indicar R$ 174,9 mil em obras e ações.

A propositura, de autoria do vereador Vagner Malheiros (PSDB), estipula que o valor total deve ser equivalente a 0,3% da receita corrente líquida do município. Metade desse montante deverá ser aplicado, obrigatoriamente, na Saúde.

Os vereadores sugerem os investimentos por meio de emenda. Apesar de o Executivo, atualmente, não ser obrigado a executá-los, os pedidos são feitos anualmente pelos parlamentares.

No ano passado, no projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2023, aprovado pela câmara em junho, os vereadores acrescentaram um total de 398 emendas.

De acordo com Malheiros, o objetivo da proposta do orçamento impositivo, em vigor na esfera federal desde 2015, é democratizar a destinação de recursos.

Em caso de aprovação no dia 28, o texto precisará passar por mais uma votação em 14 de março, às 13h30. Se aprovado nas duas discussões, o projeto vai exigir adequações no orçamento, segundo a prefeitura.

O presidente da câmara, Thiago Brochi (sem partido), fará nesta quinta-feira a convocação dos vereadores para as duas sessões extraordinárias.