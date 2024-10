Câmara de Americana tem recorde de mulheres eleitas

Jacira Chavare, Roberta Lima e Talitha De Nadai se juntam a Leonora Périco e Professora Juliana como integrantes do Legislativo

Reeleita, Leonora é a vereadora que há mais tempo está na Câmara de Americana - Foto: Câmara de Americana/Divulgação

A Câmara de Americana tem o maior número de mulheres eleitas na história da casa. Neste domingo (6), Jacira Chavare (Republicanos), Roberta Lima (PRD) e Talitha De Nadai (PDT) se elegeram ao lado de Leonora Périco (PT) e Professora Juliana (PT), que já faziam parte do legislativo, totalizando cinco vereadoras pela primeira vez na cidade.

Até o fim deste ano, a casa é composta por três mulheres – além de Leonora e Juliana, Nathália Camargo (PP) integra o quadro de vereadores. Entretanto, ela não tentou a reeleição. Com as três novas integrantes, a Câmara de Americana chega a 13 vereadoras em toda a história.

Rumo ao quarto mandato, Leonora é a que está há mais tempo no legislativo. É, também, a recordista da casa, já que nenhuma outra vereadora esteve em tantas legislaturas. A título de comparação, a partir de 2025, Juliana se tornará a segunda mulher a alcançar dois mandatos.

Para Juliana, as proposituras e ações de fiscalização em defesa dos direitos das mulheres feitas ao longo dos últimos quatro anos foram importantes para encorajar mais mulheres a entrar na política. Ela ressalta, também, ser a primeira mulher a ser eleita e reeleita pelo PT.

“A ampliação do número de mulheres eleitas vereadoras este ano também é um sinal de que estamos no rumo certo, que a população tem cada vez mais achado importante a ampliação da representatividade das mulheres nos espaços de poder, e é muito gostoso saber que o nosso mandato contribuiu também para isso na medida em que o fortalecimento da igualdade entre homens e mulheres foi e será sempre uma pauta central no meu mandato”, disse ao LIBERAL.

Jacira, que chega à câmara em sua terceira tentativa, ressalta a importância do cuidado feminino. “Sei da dificuldade que nós mulheres enfrentamos por nos tornarmos pessoas públicas, de sermos mães e esposas e ainda exercermos um trabalho público. Isso exige de cada uma de nós grande sacrifício e abdicação. Toda mulher tem dentro de si o olhar de mãe, o desejo de cuidar, e isso na política é de extrema importância”.

Talitha, por sua vez, fala na união das mulheres para fortalecer a causa. “Estou muito feliz e realizada em participar dessa câmara municipal com mais quatro mulheres, a maior da história da nossa cidade. Precisamos lutar para conseguirmos ocupar postos importantes de decisão e, desta vez, saímos vitoriosas. Estamos fazendo história em Americana.

“Vivemos uma realidade muito diferente dos demais. Nossas lutas são diárias e precisamos pensar e ajudar a construir uma cidade que entenda o dia a dia de nós, mães, tias, avós, mulheres”, completou.

Das cinco mulheres eleitas, Juliana foi a mais votada, com 2.427 votos. Leonora teve 2.203, seguida por Roberta Lima, com 2.080, Jacira Chavare, com 2.008 e Thalita De Nadai, que recebeu 1.300 votos.

Leonora e Roberta foram procuradas pela reportagem, mas, até a última atualização, não foram encontradas.