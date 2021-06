Câmara de Americana suspende atendimento presencial e retoma sessões sem público

A Câmara de Americana suspende a partir desta terça-feira (15) o atendimento presencial, das 8 às 17 horas. As sessões ordinárias também voltarão a ser fechadas ao público. A medida foi anunciada na noite desta segunda-feira (14), devido ao aumento de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), bem como a ocupação dos leitos destinados para tratamento da doença.

De acordo com a assessoria do Legislativo, o atendimento só será retomado quando o índice de ocupação dos leitos for inferior a 80%. Nesta segunda-feira, os 107 leitos de enfermaria disponíveis nos quatro hospitais da cidade – Unimed, São Lucas, São Francisco e HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi – estavam com pacientes. Quanto aos leitos com respiradores, 90 dos 95 disponíveis estavam ocupados.

As sessões ordinárias continuarão acontecendo presencialmente, porém fechadas ao público já a partir desta quinta-feira (17). Serão autorizados a permanecer no plenário apenas vereadores e funcionários indispensáveis para a realização da sessão e imprensa. A transmissão ao vivo das sessões continuará normalmente pela TV Câmara (NET canal 8), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Outros eventos promovidos pela casa, como sessões solenes e audiências públicas, bem como a cessão de espaços da câmara para terceiros, ficam suspensos.

A população poderá entrar em contato com a câmara por meio do 0800-771-9701, das 13h às 17h, no site oficial ou pelo e-mail camara@camara-americana.sp.gov.br.