Câmara de Americana segue o TCE e aprova últimas contas de Omar por unanimidade

Ex-prefeito conta com a aprovação de todos os anos em que esteve à frente do município

Tribunal havia emitido parecer favorável às contas de Omar – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A Câmara de Americana seguiu o parecer do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, as contas da prefeitura de 2020, último ano do governo Omar Najar (MDB). Dessa forma, agora, o ex-prefeito conta com a aprovação de todos os anos em que esteve no cargo.

Nesta terça, os vereadores votaram a favor de um projeto de decreto legislativo pelo qual a Comissão de Finanças e Orçamento sugeria a aprovação das contas.

Conforme o LIBERAL noticiou em agosto de 2022, o TCE emitiu parecer favorável às contas de 2020. Após sucessivas reprovações relacionadas à crise financeira que o município enfrentou a partir de 2014, o tribunal considerou que a reversão de um déficit de R$ 100 milhões, em 2019, para um superávit de R$ 73 milhões, em 2020, colaborou para a aprovação, ainda que com ressalvas.

A decisão também levou em conta o período atípico para a gestão, já que 2020 foi o primeiro ano da pandemia da Covid-19, o que permitiu aos municípios a flexibilização e adiamento de compromissos financeiros.

Diante do aval do TCE, nenhum vereador ofereceu resistência à aprovação, diferente do que aconteceu em março deste ano, quando houve cinco votos contrários às contas de 2019, que haviam tido parecer desfavorável do tribunal, mas foram aprovadas pelo Legislativo.