Câmara de Americana retira documentos da prefeitura de seu site

Legislativo removeu as respostas de requerimento, que contêm informações e dados solicitados pelos vereadores

A Câmara de Americana retirou de seu site as respostas fornecidas pela prefeitura aos questionamentos feitos pelos vereadores por meio de requerimentos.

As respostas são documentos oficiais que contêm informações e dados solicitados pelos parlamentares e referentes à administração municipal.

Casa diz que agiu de acordo com Lei Geral de Proteção de Dados – Foto: Divulgação

Quando estavam no site, podiam ser consultadas livremente pela população, inclusive pela imprensa, que agora precisa entrar em contato com o Legislativo para solicitar resposta por resposta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As respostas constavam no site até pelo menos o fim de junho. No entanto, os documentos estavam disponíveis por engano.

Anos atrás, houve uma determinação na câmara para a retirada das respostas. Porém, por conta de uma atualização no sistema, de forma não intencional, os documentos voltaram a aparecer no site, onde ficaram apenas por um período, até a remoção no meio deste ano.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“A retirada das respostas do site se deu em observância à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), visto que diversas respostas contém dados pessoais e/ou sensíveis, cujo acesso está sujeito ao disposto na LGPD. A consulta das respostas segue sendo possível mediante solicitação nos canais de comunicação e transparência da câmara”, comunicou o Legislativo.