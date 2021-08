Câmara de Americana reconhece Instituto Jr Dias como de utilidade pública

Juninho Dias ficou visivelmente emocionado com a presença dos pais - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal

A Câmara de Americana aprovou em primeira discussão, nesta quinta-feira (12), projeto de lei de autoria do Executivo, que declara de utilidade pública municipal a associação civil IJRD Instituto Jr Dias, fundada em novembro de 2016 pela família do vereador Juninho Dias (MDB). A entidade oferece, gratuitamente, atividades esportivas em vários bairros da cidade.

O título de utilidade pública é concedido a entidades, fundações e associações civis como forma de reconhecê-las como instituições sem fins lucrativos e prestadoras de serviços à sociedade. Além disso, permite à organização inscrever-se em editais e receber recursos públicos.

A propositura teve o voto de 17 parlamentares. Apenas Juninho Dias se absteve. Ele disse que não se sentiria confortável em votar, uma vez que o instituto pertence à família dele. A votação foi acompanhada por Izabel Dias, 54 anos, e Paulo Dias, 62 anos, pais do vereador, que ficou visivelmente emocionado. São eles que estão à frente da entidade.

Segundo Izabel, a intenção é expandir o projeto para todos os bairros do município. Atualmente, mais de mil crianças, adolescentes e adultos são assistidos pelo instituto na região do Antônio Zanaga, Praia Azul e São Vito. As atividades, no entanto, estão paralisadas desde março do ano passado por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A retomada, de acordo com o parlamentar, deve ocorrer apenas quando a pandemia normalizar. “A ideia é chegar na região do Cidade Jardim, Parque Gramado, São Roque e Jardim dos Lírios”, adiantou. Mais informações sobre as modalidades e como se increver podem ser obtidas na página do instituto, no Facebook.

O projeto deve ser votado em segunda discussão na próxima sessão ordinária, dia 19.