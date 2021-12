Câmara de Americana reconhece Acofam como de utilidade pública

Projeto do vereador Marcos Caetano foi aprovado em primeira discussão pelo Legislativo nesta quinta-feira (16)

A Câmara de Americana aprovou em primeira discussão, nesta quinta-feira (16), projeto de lei de autoria do vereador Marcos Caetano (PL) que declara como de utilidade pública municipal a Acofam (Associação Comunidade da Família), uma entidade fundada há oito anos por membros da igreja evangélica.

Voluntários da associação acompanharam a votação da proposta – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O título de utilidade pública é concedido a entidades, fundações e associações civis como forma de reconhecê-las como instituições sem fins lucrativos e prestadoras de serviços à sociedade. Além disso, permite a organização inscrever-se em editais e receber recursos públicos.

Com cerca de 35 voluntários, a Acofam atende famílias em situação de vulnerabilidade social com doação de cestas básicas e roupas. Também realiza um projeto voltado às gestantes.

“Damos um curso com sete aulas, uma vez por semana, e no final entregamos um kit de enxoval com cerca de 300 peças de roupas que atendem o bebê até completar um ano e meio, além de berço, carrinho”, explicou Rutineia Sanches Limeira, assistente social da Acofam.

Na noite desta quinta-feira, a associação entregou 400 cestas básicas, o equivalente a cerca de 7 toneladas de alimentos, por meio do programa Natal sem Fome, realizado anualmente. “Hoje, atendemos famílias que nos ajudavam antes. Famílias que doavam cestas e hoje passam para pegar”, declarou Rutineia.

Os interessados em colaborar com o associação podem entrar em contato com a assistente social pelo número (19) 9-9599-4777.