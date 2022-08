Câmara de Americana recebe exposição de Romi-Isetta e motos antigas

Espaço fica aberto para visitação das 8 às 17 horas - Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A Câmara de Americana conta, até o próximo dia 26, com uma exposição gratuita de motos antigas e de uma Romi-Isetta, veículo clássico da década de 1950. A mostra teve início nesta segunda-feira, na recepção do Legislativo, e acontece em comemoração ao mês dos pais, celebrado neste mês.

Há motos das décadas de 1970 e 1980, com destaque para uma Honda CB 50 CC de 1975 e uma Honda CG 125 CC de 1977, ambas com placa preta de colecionador. O acervo faz parte da coleção de Elizeu da Cunha.

Já a Romi-Isetta foi cedida pelo colecionador Américo Rakoci. O veículo exibido é uma réplica de um modelo de 1958. A exposição fica aberta para visitação das 8 às 17 horas.

“Recebemos muitas pessoas durante o Salão do Humor e isso mostra a força da Câmara enquanto espaço que recebe a população. Com essa exposição gratuita, esperamos oferecer uma opção de lazer para as famílias durante o mês em que se comemora o Dia dos Pais e, ao mesmo tempo, aproximar os americanenses do trabalho do Legislativo”, disse o presidente da Câmara, Thiago Martins (PV).