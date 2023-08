Câmara de Americana realiza 3ª audiência sobre concessão do esgoto

A Câmara de Americana realiza nesta quinta-feira, às 19h, a terceira audiência pública sobre o projeto que autoriza a concessão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. A proposta é de autoria da prefeitura.

As outras duas reuniões ocorreram nos dias 12 de julho e 9 de agosto. Ao todo, houve oito horas e 45 minutos de discussão nesses dois encontros.

Audiência realizada no dia 12 de agosto – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

A intenção, nas ocasiões, era debater dois assuntos: a proposta de terceirização e o Plano Municipal de Saneamento Básico. No entanto, o segundo tópico praticamente não foi discutido, pois a maioria dos participantes, em seus discursos, focou na questão da concessão.

A situação gerou críticas por parte do promotor do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) Ivan Carneiro Castanheiro, que ressaltou a importância de se debater sobre o Plano de Saneamento Básico.

A pedido de vereadores, a câmara marcou mais três audiências e separou os temas. A reunião desta quinta será, unicamente, sobre o projeto da terceirização, que deve ser votado pelos vereadores dentro dos próximos 20 dias, segundo o presidente da Casa, Thiago Brochi (sem partido).

As outras duas audiências tratarão, especificamente, sobre o Plano de Saneamento Básico e estão marcadas para os dias 4 e 18 de setembro, também às 19h.

As audiências ocorrem no plenário, são abertas ao público e têm transmissão ao vivo pela TV Câmara, por meio do canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).