Câmara de Americana perde R$ 38 mil em golpe do boleto

A Câmara de Americana perdeu R$ 38 mil ao cair no golpe do boleto falso. Há cerca de 20 dias, o Legislativo recebeu um e-mail idêntico ao da empresa que vendeu os pisos que foram colocados no plenário da casa e efetuou o pagamento.

O crime só foi descoberto quando a loja cobrou a dívida, uma vez que o prazo combinado para quitar o boleto já havia vencido. O presidente da câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido), registrou boletim de ocorrência e pediu que fosse aberta uma sindicância para apurar o caso.

O presidente da câmara, vereador Thiago Brochi, acredita que conseguirá recuperar o dinheiro – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Ao LIBERAL, Brochi disse que os funcionários do Legislativo mantinham contato com a empresa por e-mail. “Essa quadrilha, não sabemos como, conseguiu os dados da loja que compramos os pisos, mesmo modelo, mesma letra, marca, tudo igual e enviou um boleto, que foi pago”.

De acordo com o presidente da câmara, a empresa acabou entrando em contato com o Legislativo porque a data do pagamento do boleto já havia expirado.

“Checamos se de fato havia sido pago, mandamos o comprovante para a empresa e esta disse que não houve registro. Os funcionários, então, analisaram o e-mail que receberam e descobriram que era um boleto falso”, disse o vereador ao LIBERAL, neste sábado.

Brochi diz estar confiante de que a câmara conseguirá recuperar o dinheiro. “Acredito muito que vamos reaver essa quantia. É uma quadrilha bem organizada, preparada e infelizmente caímos no golpe. E daqui para frente é redobrar a atenção e tentar verificar todas as informações antes de fazer qualquer pagamento”, disse o presidente.

Dados da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) apontam que anualmente são processados cerca de seis bilhões de boletos. Desde 2018, são eliminados por ano, uma média de R$ 450 milhões de boletos fraudulentos.

A estratégia mais comum é o envio de boleto semelhante do original, através de e-mail, de aplicativos de mensagens instantâneas, SMS ou das redes socais.