Câmara de Americana oficializa devolução do prédio do Divino Salvador

Entrega foi selada após vistoria realizada nesta sexta; local serviu como sede do Legislativo entre 2007 e 2022

A Câmara de Americana informou ter entregado ao proprietário, em definitivo, nesta sexta-feira (2), o prédio do antigo colégio Divino Salvador, que serviu como a sede do Legislativo entre 2007 e 2022.

Antiga sede da câmara passou por obras para que a entrega fosse feita – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Segundo a câmara, durante vistoria realizada nesta sexta, “foi verificado o cumprimento dos itens a serem reparados visando à devolução do imóvel”. O presidente do Legislativo, Thiago Brochi (sem partido), e a secretária geral da Casa, Juliana Nandin de Camargo Secco, acompanharam o proprietário na inspeção.

De acordo com o Legislativo, como o imóvel está em processo de estudo para tombamento histórico, foi necessária uma avaliação do Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana) antes da execução da reforma.

O local começou a receber as adequações necessárias para sua devolução apenas em setembro de 2023 – a câmara havia se mudado para sua nova sede, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, em fevereiro de 2022.

“Restam apenas alguns reparos como revisão de luminárias, hidráulica e elétrica a pedido do proprietário, que deverão ser concluídos até semana que vem. Como esses reparos não serviam de obstáculo para a entrega, concluímos a devolução nesta sexta”, comentou Juliana. Até a finalização dos serviços, a câmara vai manter equipe de vigilância no local.

Brochi comentou que havia um problema de infiltração no imóvel. Porém, como o proprietário já tinha ciência dessa situação, ele aceitou a entrega no estado atual.

Conforme o LIBERAL noticiou, mesmo após a mudança para a nova sede, o prédio do Divino Salvador ainda gerava despesas para a câmara.

Entre fevereiro de 2022 e dezembro de 2023, os custos somaram pelo menos R$ 606 mil. Houve gastos com reforma, contas de água e energia, IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), vigilância e aluguel – este pago pela última vez em abril de 2022.