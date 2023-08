Câmara de Americana marca mais três audiências para discutir futuro do esgoto

Novas datas foram divulgadas nesta terça-feira - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Após pedidos, a Câmara de Americana marcou mais três audiências públicas sobre o futuro do setor de esgoto na cidade. A primeira delas, agendada para 31 de agosto (quinta-feira), será referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica que autoriza a concessão dos serviços de coleta e tratamento.

As outras duas, marcadas para os dias 4 e 18 de setembro (ambos caem numa segunda-feira), vão tratar sobre a proposta do Plano Municipal de Saneamento Básico. Todas as reuniões acontecem a partir das 19 horas, no plenário.

As novas datas foram divulgadas pelo presidente da Casa, Thiago Brochi (sem partido), na sessão ordinária desta terça-feira.

O Legislativo já realizou duas audiências sobre os assuntos, nos dias 12 de julho e 9 de agosto. No entanto, houve vereadores que pediram por mais reuniões. Segundo Brochi, a solicitação partiu de Fernando da Farmácia (PTB), Leco Soares (Podemos), Lucas Leoncine (PSDB) e Gualter Amado (Republicanos), que chegou a fazer uma recomendação por escrito.

Promotor do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), Ivan Carneiro Castanheiro também havia cobrado mais audiências sobre o Plano Municipal de Saneamento.

O tema ficou em segundo plano nas duas reuniões já realizadas, que visavam discutir os dois projetos concomitantemente. De acordo com Ivan, para que o plano seja discutido de forma apropriada, as duas propostas precisam ser debatidas separadamente.