Câmara de Americana marca audiências sobre Plano de Mobilidade Urbana para outubro

Carros e bicicleta dividem rua na região central de Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Câmara de Americana marcou, para os dias 16 e 30 de outubro, a partir das 19h, duas audiências públicas para debater o Plano de Mobilidade Urbana, protocolado pela prefeitura no início deste mês.

O planejamento é uma exigência da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída em 2012 por lei federal. Em 2020, uma nova legislação determinou que municípios com até 250 mil habitantes devem implantar o plano até abril de 2023.

Os objetivos do projeto são garantir e aprimorar a mobilidade e a acessibilidade de pedestres, ciclistas, pessoas com deficiência e veículos.

Em Americana, há 151 metas de curto, médio e longo prazo, divididas em diferentes categorias: transporte a pé, cicloviário, semi-público (táxis e vans ou ônibus escolares), coletivo, tráfego, transporte de carga, segurança viária, transporte hidroviário, aéreo e ferroviário.

Entre as principais metas estão a criação de uma secretaria específica para esse setor na prefeitura e a duplicação da Estrada Municipal Ivo Macris.

O plano também contempla o transporte por aplicativo com o objetivo de estabelecer parâmetros mínimos para a prestação de serviços na cidade, como, por exemplo, emitir e manter o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) e não possuir antecedentes criminais.

As audiências serão abertas para a participação do público. A população poderá enviar dúvidas e comentários de três formas: presencialmente, no plenário da câmara; pelo e-mail audienciaspublicas@camara-americana.sp.gov.br; ou preenchendo o formulário na página da audiência.