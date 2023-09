A Câmara de Americana já desembolsou R$ 535,5 mil com o prédio Divino Salvador, antiga sede do Legislativo, que ainda permanece sob responsabilidade da Casa de Leis.

O imóvel só será entregue ao dono quando a reforma, prevista para ter início na próxima segunda-feira (25), for concluída.

Segundo o presidente da câmara, Thiago Brochi (sem partido), o montante contempla gastos com água e abastecimento (R$ 15,8 mil), energia (R$ 41,6 mil), vigilância 24 horas (R$ 306,3 mil), IPTU (R$ 39,2 mil) e aluguel (R$ 132 mil) – este, pago pela última vez em abril do ano passado.

O valor acumulado considera as despesas desde que o Legislativo se mudou para o endereço atual, há um ano e sete meses.

Daqui para frente, os gastos incluem energia, água e vigilância.

Apesar de a licitação estipular um prazo de quatro meses para conclusão das reformas, Brochi afirmou que a empresa vencedora da concorrência, a BK Construções e Comércio, acredita ser possível concluir o serviço em um mês.

Está previsto um investimento de R$ 220 mil na recuperação do imóvel.

Na última segunda-feira (18), o plenário do antigo prédio da câmara foi demolido.

A demolição afetou apenas o anexo, que não fazia parte da estrutura principal.

APROVAÇÃO

O presidente do Legislativo afirmou que a parte demolida foi construída para atender às necessidades da câmara e que a destruição ocorreu com a aprovação do Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana).

Além da demolição do antigo plenário, o projeto de reforma inclui a pintura de toda a parte interna e externa do prédio, bem como a instalação de revestimento nos banheiros com azulejos danificados.

O LIBERAL fez contato com a B.C. Empreendimentos e Participações Ltda, proprietária do prédio Divino Salvador, para saber sobre os planos futuros para o local, mas eles disseram que ainda não há informações sobre a destinação do imóvel.

A Câmara de Americana realizou a primeira sessão ordinária no novo endereço, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, em março do ano passado.