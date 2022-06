Câmara de Americana inaugura nova sede oficialmente

Evento contou com a apresentação da placa de inauguração do prédio, além de uma homenagem a 17 ex-presidentes da Casa

Americana Em cerimônia realizada na manhã deste sábado, a nova sede da Câmara Municipal de Americana, batizada de “Paço 15 de Janeiro” – em homenagem à primeira sessão ordinária da história do município – foi oficialmente inaugurada.

A solenidade no prédio da Avenida Monsenhor Bruno Nardine foi realizada diante dos vereadores da atual legislatura, antigos parlamentares, membros do Executivo, autoridades políticas da região e a população, e contou com a apresentação da placa de inauguração do prédio, além de uma homenagem a 17 ex-presidentes da Casa.

Em seu discurso, o vereador e presidente da câmara, Thiago Martins (PV), agradeceu aos demais parlamentares pelo apoio que recebeu na execução do plano de mudar a sede, que antes funcionava nas dependências do antigo Colégio Divino Salvador, para o atual local, no Jardim Miriam. Este é o quinto prédio na história da câmara americanense.

“Se não tivesse a confiança de vocês, e se todos não tivessem acreditado, nós não estaríamos aqui hoje”, disse o vereador. Ele também agradeceu aos engenheiros do projeto.

Ainda discursaram o vice-presidente do legislativo, Lucas Leoncine (PSDB), o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), e o vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi (PL). Por meio de vídeo, o prefeito Chico Sardelli (PV) e o deputado estadual Cauê Macris (PSDB) se manifestaram.

“Eu gostaria de estar presente para compartilhar esse momento importante na vida legislativa da Câmara de Americana. Eu que, por quase 20 anos, militei como deputado federal e deputado estadual, [penso que] o que vale, efetivamente, é o parlamento, a câmara de vereadores, a Assembléia Legislativa e a Câmara dos Deputados”, afirmou Chico Sardelli, afastado em razão da Covid-19.

HOMENAGEM. Ao final dos discursos, 17 ex-vereadores que já assumiram a cadeira de presidência da câmara foram homenageados com a entrega de uma placa para cada um deles. Os homenageados receberam as honrarias das mãos dos vereadores da atual legislatura.